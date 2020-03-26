Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Efe Alp'ten koronavirüse karşı rap şarkı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Efe Alp Öztürk (10), koronavirüs salgınına kendi yazdığı rap şarkıyla dikkat çekti.

26.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:38
Efe Alp'ten koronavirüse karşı rap şarkı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Efe Alp Öztürk (10), koronavirüs salgınına kendi yazdığı rap şarkıyla dikkat çekti.

Akyazı İnönü İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Efe Alp Öztürk, koronavirüs salgını nedeniyle insanları uyarmak için rap şarkı yazdı. Efe Alp seslendirdiği şarkının videosunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi. Müdürlük tarafından sosyal medyadan paylaşılan ve beğeni toplayan Efe Alp Öztürk'ün yazdığı şarkının sözleri şöyle:  "Suya sabuna dokun, koronadan korun. Önlemimizi alalım hem dede hem torun. Evimizde mutluyuz herkes evde güvende. Hayat eve sığar, evde kal Türkiye. Ellerini düzenli yıka, 20 saniye boyunca. Sağlıklı kalacaksın dışarı çıkmadıkça. Bir süre sarılma, dokunma, tokalaşma, sosyal izolasyonla yaşa. Böylece sevdiklerinle birlikte sürdür hayatını doya doya."


Kaynak: DHA

Etiketler: Akyazı, EFE, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Efe Alp'ten koronavirüse karşı rap şarkı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük duygusu büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük’teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye’de vaka sayısı 10’la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
’83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır’ Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Demir, serbest bırakıldı - Haber 15:30: Malatya'da 2 ton 600 litre sahte dezenfektan ele geçirildi - Haber 15:30: Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlara maske, eldiven ve kolonya dağıtıldı - Haber 15:30: Gümrük muhafaza ekipleri fırsatçılara göz açtırmadı - Haber 15:30: Malatya'da ağır hasarlı evlerin kontrollü şekilde yıkımı devam ediyor - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber