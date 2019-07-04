Efe Güngör'den single sürprizi

"Gönlüm Senin Elindedir" adlı çalışma, Musicom Prodüksiyon tarafından müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Almanya'da büyümesine rağmen kendi kültürüne sahip çıkıp türkü ve bağlamaya gönül veren Efe Güngör, 2004 yılından bu yana hazırladığı albümlerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da geniş bir hayran kitlesi edindi. "Bagi" adını verdiği, bağlama ile gitarın birleşiminden oluşan özel sazıyla müzik yapan ve ustalıkla çaldığı enstrümanıyla halk müziği yorumcuları arasında fark yaratan sanatçı, 2019 yazında dinleyicilerine sürpriz yaptı ve bir single hazırladı. "Gönlüm Senin Elindedir" adlı single, Musicom Prodüksiyon tarafından müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

KLİP YAYINDA

Söz ve müziği Hüseyin Kabakçı'ya ait "Gönlüm Senin Elindedir"in klibi de dijital platformlarda ve müzik kanallarında yayına girdi. Sıra dışı tarzı ve etkileyici yorumuyla dikkat çeken Efe Güngör, birbirine benzeyen yeni nesil şarkıcılar arasından yaptığı özgün çalışmalarla sıyrılıyor. Güngör, fiziksel görüntüsü nedeniyle kendisini pop sanatçısı sananların, yaptığı müziği dinleyince çok şaşırdığını ve beğendiğini söylüyor. Başarılı yorumcunun amacı ise Türk müziğinde kalıcı bir isim olarak anılmak.