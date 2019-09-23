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Efe Nine, sonbaharda Aydın havasının tadını çıkardı

Yaz mevsiminin sona erip sonbaharla birlikte serin havanın etkisini giren ülkemizde Aydın'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor.

23.09.2019 13:03Efe Nine, sonbaharda Aydın havasının tadını çıkardı
Yaz mevsiminin sona erip sonbaharla birlikte serin havanın etkisini giren ülkemizde Aydın'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Efeler ilçesine bağlı kırsal Ambarcık Köyü'nden işleri dolayısıyla şehre inen 88 yaşındaki Ayşe Tülü, kent meydanında Aydın havasının keyfini böyle çıkardı.

Sabah köyden çıkarken, havanın kış gibi olduğunu, şehre inince birden mevsimin değiştiğini belirten Efe Nine lakabıyla tanınan Ayşe Tülü, Kent Meydanı'ndaki bankların üzerinde öğlen uykusuna yattı. Çevredekilere aldırış etmeden Aydın havasının keyfini çıkaran Ayşe Nine'nin sonbaharda Aydın havası keyfi objektiflere bu şekilde yansıdı. - AYDIN

Efeler, Aydın, EFE, Yaşam

Kaynak: İHA

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