Efe Uygaç kimdir? Youtuber Efe Uygaç kaç yaşında, nereli?

Youtuber Efe Uygaç, ilokul yıllarında TÜBİTAK olimpiyat öğrencisi oldu, ilerleyen süreçte de matematik olimpiyat takımına dahil oldu fakat takından atıldı. Youtube'da çektiği komik içeriklerle binlerce kişi tarafından tanındı. Efe Uygaç kaç yaşında?

EFE UYGAÇ KİMDİR?

Uygaç, 30 Kasım 1996 tarihinde İstanbul , Üsküdar 'da dünyaya geldi. Aslen Ordulu olan Efe Uygaç, bilgisayar oyunlarıyla ilgleniyor. League Of Legends yani LOL, PlayerUnknown's Battlegrounds yani PUBG oynuyor. Öte yandan Türkçe rap dinlemeyi seviyor.

İlkokul eğitimi aldığı sırada 7.sınıfta TÜBİTAK olimpiyat öğrencisi olan Efe Uygaç, sonrasında matematik olimpiyatlarına yöneldi. 8.sınıfta Matematik olimpiyat takımından istenen kadar soru çözmediği için atıldı. İstanbul Teknik Üniversitesini kazandır. Ardından Youtube videolarıyla tanınır hale gelmiştir. Youtube hesabında 542 bin takipçisi bulunuyor. Efe Uygaç, 1.72 cm boyunda ve 68 kilodur.