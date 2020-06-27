Efeler Belediyesi gençleri YKS'de yalnız bırakmadı

Efeler Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 'na girecek öğrenciler için sınav merkezlerinin önünde stant kurdu.

Efeler Belediyesi gençleri YKS'de yalnız bırakmadı
27.06.2020 12:56 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:10
Efeler Belediyesi Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 'na girecek öğrenciler için sınav merkezlerinin önünde stant kurdu. Efeler Belediyesi ekipleri başkan M. Fatih Atay'ın talimatıyla öğrencilere, YKS öncesinde maske, su ve el dezenfektanı ikram etti. Efeler Belediyesi İkram araçları ile öğrencilerin ailelerine çay, su ve meşrubat ikram edildi.

Liseyi bitirip üniversite'ye adım atacak öğrencilerin heyecanına ortak olan Efeler Belediyesi çalışanları, sosyal mesafelerini korumaları için öğrenci ve velilere uyarılarda bulundu. Efeler İlçesinde sınav yapılacak okulların önünde stant kuran Efe Masa görevlileri öğrencilere maske, su ve el dezenfektanı dağıttı. YKS 'ye giren öğrencileri bekleyen velilere, Efeler Belediyesi çalışanları çay, meşrubat ve su ikram etti. Efelerli vatandaşların tuvalet ihtiyacını giderebilmesi için okul yakınlarında mobil tuvalet aracı hizmet verdi.

"Her zaman gençlerimizin yanındayız"

Çocuklara ve gençlere yönelik gerçekleştirdiği projelerle adından sıkça söz ettiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, " Öncelikle geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimize Yükseköğretim Kurum Sınavı'nda başarılar diliyorum. İlk defa çocuklarımız böyle zor bir koşulda sınava giriyor. Pandemi sebebiyle okullarından ayrı kaldılar. Uzaktan eğitimle derslerine devam ettiler. Bizde Efeler Belediyesi olarak Online Eğitim Sistemi Efeders ile öğrencilerimize destek olduk. YKS sınavı öncesi de Efeders sistemi üzerinden deneme sınavları yaparak öğrencilerimizin kendilerini deneme imkanı sağladık. Bugün de hem öğrencilerimize hem de velilerimize ikramda bulunmak için okullarımızın önlerinde stantlar kurduk. Efeler Belediyesi olarak, her zaman gençlerimizin yanındayız. Umarım sınav sonuçları öğrencilerimize hayırlı olur. Bütün öğrencilerimize, gönüllerinden geçen üniversitelere yerleşmelerini diliyorum." dedi.

Efeler Belediyesi çalışanlarının okul önlerinde kurduğu stant, ikram araçlarından ve mobil tuvalet araçlarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel, Haber

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