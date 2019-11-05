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Efeler Belediyesi'nden Ardahan'a kar küreme aracı

Efeler Belediyesi ile Ardahan Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

05.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:36Efeler Belediyesi'nden Ardahan'a kar küreme aracı
Efeler Belediyesi ile Ardahan Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, gittiği Ardahan'a "Kar Küreme Aracı" desteğinde bulundu. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile kardeş şehir protokolü imzalamak üzere gelen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kardeş Ardahan'a desteklerinin süreceğini belirtti.

Törenin ardından Kongre Caddesi esnafı ziyaret ederek, hayırlı işler dileyen Belediye Başkanlarına CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan, Ardahan Belediye Meclis Üyeleri ve Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti.

Başkan M. Fatih Atay ve Faruk Demir daha sonra Ardahan CHP İl Başkanı Yalçın Taştan ve Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci'yi ziyaret etti. Heyet ardından Ardahan Tarihi Kongre Binasını gezdi. - AYDIN

Ardahan Belediyesi, Mehmet Fatih Atay, Ardahan, Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

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