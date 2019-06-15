15.06.2019 09:22
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Efeler Belediyesi'nden çevre temizliği hamlesi

Efeler Belediyesi

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Efeler genelinde ortaklaşa gerçekleştireceği temizlik çalışmaları 10 Haziran tarihinde Mimar Sinan Mahallesinde başladı.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün Efeler genelinde ortaklaşa gerçekleştireceği temizlik çalışmaları 10 Haziran tarihinde Mimar Sinan Mahallesinde başladı.

Ekipler, rutin çöp toplama çalışmasından çöp konteyner temizliği - dezenfeksiyonu, yabani ot temizliği, park ve bahçelerin temizliği, yolların temizliğine kadar Efeler'in dört bir yanını temizliyor.

Temizlik hizmetlerinin belediyelerin asli görevi olduğunu ve bu hizmet doğrultusunda ilçede haftanın her günü kesintisiz çalıştıklarını belirten, Mezarlıklar ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları "Belediye Başkanımız Fatih Atay, temizlik işlerini, haftanın her günü, gece gündüz demeden gerçekleştirmemiz konusunda bizlere gerekli talimatı verdi. Biz de pazartesi günü itibariyle ilçede yoğun bir temizlik seferberliği başlattık. Efelerin en batısından doğusuna kadar temizlenmedik yer, düzenlenmedik park bırakmayacağız. Vatandaşlarımıza daha temiz ve daha sağlıklı bir Efeler sunmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - AYDIN
Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta, Zabıta Müdürlüğü, Efeler, Güncel

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