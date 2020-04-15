Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Efeler Belediyesi'nden ilçe esnafına müjde

Efeler Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ilçe esnafından 3 ay işgaliye bedeli ve eğlence vergisi almayacağını duyurdu.

15.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:27
Efeler Belediyesi'nden ilçe esnafına müjde
Efeler Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle iş yerlerini kapatmak zorunda kalan ilçe esnafından 3 ay işgaliye bedeli ve eğlence vergisi almayacağını duyurdu.

Korona virüs salgının ülkemizde görüldüğü günden bu yana hijyen çalışmalarından eğitim hizmetlerine kadar birçok farklı uygulamayı hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilçe esnafını da unutmadı. Virüs tedbirleri sebebiyle iş yerlerini kapatan ve bu nedenle ekonomik zorluklarla yüz yüze kalan esnaftan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında işgaliye bedeli ve eğlence vergisi tahakkuku yapılmayacağı açıklandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın adıyla belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; "Korona virüs (Covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında iş yerlerini kapatmış olan esnafımızdan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında işgaliye bedeli ve eğlence vergisi tahakkuku yapılmayacaktır. Sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti Haberler
Kapadokya bölgesini bu yıl 322 bin 894 turist ziyaret etti
Haberler ›› Güncel ››Efeler Belediyesi'nden ilçe esnafına müjde - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:14: Dilovası'nda market ve bakkallara sıkı denetim - Haber 16:14: Rusya'da 41 kişinin öldüğü uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Haber 16:13: Vali Deniz, trafiğe kapatılan caddede incelemelerde bulundu - Haber 16:12: Çankırı'nın Hıcıp köyü, karantinaya alındı - Haber 16:12: Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, bir aylık maaşını bağışladı - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:31: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler