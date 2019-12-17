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Efeler Belediyesi'nden lösemi hastası öğretmen için kan bağışı kampanyası

Efeler Belediyesi'nde lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen ve diğer kanser hastaları için bağış kampanyası düzenlendi.

17.12.2019 12:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:21Efeler Belediyesi'nden lösemi hastası öğretmen için kan bağışı kampanyası
Belediyesi'nde lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen ve diğer kanser hastaları için bağış kampanyası düzenlendi.

Dünya Kadın Hakları Koruma Günü'nde Mehmet Demen için çağrıda bulunan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, geçtiğimiz günlerde de belediye hizmet binasında bağış kampanyasının gerçekleşeceğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Vatandaşlarında yoğun ilgisi ve Kızılay Aydın Şubesi iş birliği ile bağış kampanyası düzenledi. Vatandaşların yanı sıra çok sayıda kurum kuruluş temsilcileri de bağış kampanyasına destek verdi.

Bağışta aynı zamanda donör olan Mehmet Demen'in amcası Kemal Demen, desteklerinden dolayı Efeler Belediyesi ve Başkan Atay'a teşekkür etti, "Duyarlı davranışınızdan dolayı başta size ve çalışanlarınıza aile olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

İzmir'de görev yapan Öğretmen Mehmet Demen aracılığı ile diğer hastalara da destek sağlayacakları için çok mutlu olduklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Hemşerimiz Mehmet Demen zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreçte de belediye başkanı olarak üzerime düşen görevi yaptığımı düşünüyorum. Sağ olsunlar halkımız bu anlamda çok duyarlı. Vatandaşlarımız bizleri yalnız bırakmayarak kampanyamıza destek verdiler. Umuyorum ki başta Demen ve diğer hastalarımıza bu bağış yardım sağlar" dedi. - AYDIN

Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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