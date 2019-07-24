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Efeler Belediyesi'nden parklara bayram temizliği

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle parkların temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşması için ekiplerini sahaya yönlendirdi.

24.07.2019 12:32 Efeler Belediyesi'nden parklara bayram temizliği
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle parkların temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşması için ekiplerini sahaya yönlendirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına Mimar Sinan Mahallesi'nden start verdi. Merkez mahallelerinden başlayan çalışmalar, tüm ilçeye yayılacak.

Efeler Belediyesi'ne ait olan yeşil alanlar, parklar, sokak ve kaldırım üzerleri Park ve Bahçeler ekipleri tarafından diğer birimlerin destekleri ile devam ediyor. Kaldırım kenarlarından çıkıp büyüyen otlar, büyümesini durdurmak ve özellikle kurutmak amacı ile ilaçlanıyor. Çalışmalar insana ve doğaya zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı herbisit ilaçlarlar ile yapılıyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Efeler Halkının taleplerinin farkındayız. Bu talepler doğrultusunda ekiplerimiz özellikle sahada yoğun bir çalışma sürdürüyorlar. Bayramda aileleri ile vakit geçirecek olan vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için gece gündüz demeden saha çalışmalarımıza ağırlık verdik. Tüm isteğimiz halkımızın verilen hizmetlerden memnuniyeti" dedi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Kurban Bayramı, Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

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