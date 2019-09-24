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Efeler Belediyesi'nden sanayi sitesinde temizlik seferberliği

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Aydın 3'üncü Sanayi Sitesi'nde kapsamlı bir çevre temizlik çalışması gerçekleştirdi.

24.09.2019 12:42Efeler Belediyesi'nden sanayi sitesinde temizlik seferberliği
Efeler Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Aydın 3'üncü Sanayi Sitesi'nde kapsamlı bir çevre temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Aydın- İzmir karayolu mevkiindeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde iş makineleri ve çevre temizlik personelinin katılımıyla yoğun bir temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün desteği ile yapılan temizlikte, bölgede çöp dağları haline gelmiş moloz yığınları kamyonlara yüklenerek sebep oldukları görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı. Sokaklar süpürüldü, çevre esnafının rahatsızlık nedeni çöpler toplandı. Efeler Belediyesi personelinin özenli çalışması sonucunda, 3'üncü sanayi sitesi esnafın beklediği görünüme kavuştu. - AYDIN

Efeler, İzmir, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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