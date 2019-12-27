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Efeler Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Efeler Belediyesi kentteki hayvanlar için ürettiği projelerine bir yenisini daha ekleyerek sokakta yaşayan kedi ve köpekler için kulübeler oluşturdu.

27.12.2019 14:11 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:16 Efeler Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Belediyesi kentteki hayvanlar için ürettiği projelerine bir yenisini daha ekleyerek sokakta yaşayan kedi ve köpekler için kulübeler oluşturdu. Özellikle kış aylarında hayvanların donma tehlikesini önlemek adına yapılan kulübeler Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Şantiyesi'nde üretildi.

Hava şartlarının zorladığı günlerde projeyi hızlandıran Fen İşleri Müdürlüğü ilçenin her yerine kısa sürede kulübe üretmeyi hedefliyor. İlk etapta üretilen kulübeler önümüzdeki hafta parklara yerleştirilecek.

"İlçemizde hayvanlara her zaman sahip çıkacağız"

Kış aylarında zorlanan kedi ve köpekler için başkan olarak manevi sorumluluk hissettiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Birkaç aydır ara ara hem sokak hem de evcil hayvanlarımız için projeler üretiyoruz. İlk etapta sıcak yaz aylarında bir damla da olsa sokak hayvanlarımızın su ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Ardından kentimizin muhtelif parklarına atık istasyonları yerleştirdik. Güzel ve olumlu tepkiler alıyoruz. Fakat bu noktada en önemlisi küçük dostlarımızın ihtiyaçlarını giderebilmek. Belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz, güzel ilçemizde hayvanlara her zaman sahip çıkacağız. Yazın nasıl ihtiyaçlarına yönelik proje geliştirdiysek kışında elbette ki yapacaktık. Şantiyemizde kulübelerimizin ilk partisini tamamladık. Sokaktaki dostlarımızın bu zorlu günleri sağ salim atlatmalarını hedefliyoruz" dedi. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Tepecik, Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

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