Efeler Belediyesi staj eğitimi verdi

Efeler Belediyesi bünyesinde staj eğitimine devam eden öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verildi.



Öğrencilerin staj dönemleri boyunca almaları zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, Efeler Belediyesi'nde ilk kez M. Fatih Atay'ın talimatıyla verildi. Öğrenciler; ilk yardım, hastalıklardan korunma, tütün kullanımı, meslek hastalıkları, yüksekte çalışma, patlama – yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, iş kazaları gibi daha birçok başlıkta eğitimler aldılar.



Aldıkları eğitimler sonrasında değerlendirme sınavına giren öğrenciler, eğitimlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, kişisel yaşamlarında da uygulayıp kullanabilecekleri bilgiler öğrendiklerini aktardılar.



Eğitimlerin başlangıcında belediye bünyesinde bulunan stajyer öğrencilere seslenen Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, " Öğrenim hayatınızı tamamlamak adına zorunlu olan staj eğitimleriniz için belediyemizin ilgili birimlerinde çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Umuyorum ki staj süreciniz sizler açısından verimli geçiyordur. Bu verimi arttırmak adına belediye olarak sizlere ilgili uzman kişiler tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgiler aktarılacak. Unutmayalım ki, bilgi çok önemlidir ve hayatımızın her anında bilgiye ihtiyaç duyarız. Burada alacağınız eğitimler ile gerek iş hayatınızda gerek kişisel yaşantınızda uygulayacağınız bilgilere erişirsiniz. Eğitim sürecinizde hepinize başarılar diliyorum" dedi.



Öğrenciler, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Belediye İş Güvenliği Uzmanları tarafından verilen eğitimler ile aldıkları akademik eğitimlerin ötesinde, çalışma ortamında da tecrübe edindiklerini belirttiler.



02 Temmuz'da başlayan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hafta sonuna kadar devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA