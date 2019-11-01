Efeler Belediyesi yeni logosunu belirledi

Efeler Belediyesi logosunu yenilemek üzere açtığı yarışmada finale kalan beş eserin halk oylaması da tamamlandı. Birinci seçilen logo, Belediye Meclisi'nde oylanarak kabul edildi.



Efeler Belediye Başkanı. M. Fatih Atay, logo yarışmasının sonuçlarının önce Mecliste bulunan tüm siyasi partilerden temsilcilerin yer aldığı bir kurul tarafından değerlendirilerek beş eserin belirlendiğini söyledi. Atay, bu eserlerin daha sonra Belediye girişinde kurulan sandık, mobil ve WEB üzerinden oylandığını kaydetti. Halk oylamasında Efe figürü ile Efeler'in en büyük tarihi eseri Üç Gözler ve Seikilos'u simgeleyen logonun en çok oyu aldığını kaydetti.



Başkan Atay, seçilen logonun Efeler'in tanınması konusunda büyük katkıları olacağına inandığını da belirtirken, çalışmaya katkıda bulunan Meclis Üyelerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA