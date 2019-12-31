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Efeler Belediyesi yeni yılı çocuklarla karşıladı

Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, kültür merkezlerinde çocuklar için yılbaşı programları düzenledi.

31.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:00 Efeler Belediyesi yeni yılı çocuklarla karşıladı
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, kültür merkezlerinde çocuklar için yılbaşı programları düzenledi.

Efeler Belediyesi, 2020 yılına girilirken çocukları unutmadı. Serçeköy, Baltaköy ve Kızılcaköy mahallerindeki kültür merkezlerinde düzenlenen yeni yılı karşılama etkinliklerinde, çocuklar şarkılar ve oyunlarla 2020 yılına girmenin heyecanını yaşadı. Öğretmenleri, aileleri ve belediye çalışanları ile keyifli vakitler geçiren Efelerli çocuklar, yeni yıl pastasını 2020'de gerçekleşmesini umdukları dilekler ile kestiler. Etkinlikte, Efeler Belediyesi tarafından basılan Mustafa Ünver'in "Bu Sesler de Neyin Nesi?" adlı hikaye kitabı çocuklara hediye edildi.

Aldıkları hediyeden ve yaşadıkları eğlenceli saatlerden duydukları mutluluk yüzlerinden okunan çocuklar Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - AYDIN

Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

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