Efeler Belediyesi yol çalışmalarına devam ediyor

Efeler Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahalle muhtarlarının ve vatandaşların yollar ile ilgili talepleri üzerine harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde, Efeler İlçesi'nde yaşayan vatandaşlar daha rahat seyahat edecek.



Geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağışların ardından bozulan yollar için kırsal ve merkez mahallelerinde bakım - onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Efeler Belediyesi, Efeler Mahallesi ve Ata Mahallesi'nin sokaklarında aralıksız sürecek çalışmalar kapsamında, bordür, kaldırım taşı, yol yapım hizmetlerinin tamamlanması hedefleniyor. Ayrıca, bin rakımlık yükseklikte bulunan yayla evleri alanlarında, Konuklu Mahallesi, Boydere, Elmalı, Yukarıdere, Garange Mevkileri, Zeytinköy Mahallesi; Çayderesi ve Çeşmederesi Mevkileri, Ambarcık Mahallesi; Hacepderesi Mevkisinde yağış sebebiyle kapanan yollar için, yol açma çalışmaları devam ediyor.



"Her şeyi Efeler için yapacağız"



Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yaptığı açıklamada "Efelerin bir ucundan diğer ucuna, sorumluluk alanımız içinden bulunan her alan için hassas ve özenli çalışmalar uyguluyoruz ve uygulayacağız. Vatandaşlarımızın kısa sürede daha modern bir ilçeye kavuşmalarını hedefliyoruz. İlçemiz için yaptığımız çalışmalarda iki buçuk ayı geride bıraktık. Bu iki buçuk aylık süreç içerisinde elimizdeki bütçeyi en verimli şekilde kullanarak talebi ve ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Şartlarımız ve elimizdeki bütçe ne olursa olsun her şeyi Efeler için yapacağız" dedi. - AYDIN

