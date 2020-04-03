Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Efeler Belediyesinden pazaryerinde korona denetimi

Efeler Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran Korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

03.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:53
Efeler Belediyesinden pazaryerinde korona denetimi
Efeler Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran Korona virüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın büyük bir titizlikle yürüttüğü virüsle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Efe-Masa çalışanları, Umurlu Pazarı'nda ve Fatih Kapalı Pazar Yeri yanında kurulan açık pazar yerinde denetim yaptı. Denetimler boyunca, emniyet güçlerince güvenlik barikatı çekilen alanın giriş-çıkışlarında ateş ölçümü yapıldı, vatandaşların ellerine dezenfektan sıkıldı. Pazar yerlerindeki satıcılara maske ve eldiven dağıtılırken, tezgahlar arasında güvenli mesafe oluşturuldu ve sosyal mesafe korunarak sağlıklı bir şekilde alışveriş yapılması sağlandı.

Öte yandan vatandaşlar Efe-Masa çalışanlarının dağıttığı broşürlerle Korona virüs hakkında bilgilendirilirken, tezgahlarda satılan ürünlere dokunulmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Efeler, EFE, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Efeler Belediyesinden pazaryerinde korona denetimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Yasağa rağmen yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Yasağa rağmen yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: AK Parti MYK toplandı - Haber 15:30: Kapalı pazaryerlerine alternatif çözüm - Haber 15:30: Ergani'de semt pazarları okul bahçelerinde kuruldu - Haber 15:29: AK PARTİ MYK TOPLANDI - Haber 15:29: Cizre'ye fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Haber 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş - Haberler 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Yasaklara rağmen ayakta yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber 12:30: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 8 aylık hamile kadının bebeği de kurtarılamadı - Haberler