Efeler bildiğiniz gibi: 3-0

Puanını 63.1'e yükselten yeşil-beyazlılar, oynadığı 22. karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak 'namağlup' unvanını korudu.

Sezon sonunda Efeler Ligi'ne yükselmek isteyen Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu yirmi ikinci hafta karşılaşmasında Bornova Anadolu Lisesi'ne konuk oldu. İzmir Atatürk-Vestel Venüs Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılar, ilk setten itibaren oyun üstünlüğünü korudu. İlk seti 25-19 geçen Büyükşehir'in efeleri, maçın ikinci setini 'file üstünde etkinliğini iyice artırarak' 25-6 ile aldı ve durumu 2-0 yaptı. Maçın final setini de 25-20 ile önde tamamlayan Bursa temsilcisi, salondan 3-0 üstünlükle ayrıldı.

TVF Erkekler Birinci Ligi A Grubu'nda oynadığı 22 karşılaşmanın tamamını kazanan Büyükşehir Belediyespor, puanını 63.1'e yükseltti. Efeler Ligi'ne yükselme adına play-off maçları oynamayı garantileyen Bursa temsilcisi, TVF Erkekler Birinci Ligi 23. hafta maçları kapsamında Seydişehir Belediye Sanayispor'u ağırlayacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 3 Mart Pazar günü saat 14:30'da başlayacak.

Kaynak: Bültenler