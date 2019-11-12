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Efeler'de ağaçlara mevsimlik bakım yapılıyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kemer Mahallesi'nde, sokaklardaki ve kaldırımlardaki ağaçlar için bakım ve mevsimlik budama çalışması gerçekleştirdi.

12.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:58Efeler'de ağaçlara mevsimlik bakım yapılıyor
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Mahallesi'nde, sokaklardaki ve kaldırımlardaki ağaçlar için bakım ve mevsimlik budama çalışması gerçekleştirdi.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın, ilçenin daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşması için verdiği talimatla Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına hızla devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sokaklardaki ve kaldırımlardaki ağaçlar için mevsimlik budama çalışmaları yapıldı. Kemer Mahallesi, AYKO Caddesi sokaklarında ağaç budama çalışmalarını başlatan ekipler, yoğun bir çalışma sürdürdü. Önceki hafta turunç ağaçlarını haşerelerin zararlarından korumak için ilaçlayan ekipler, çalışmalarına bu hafta da ağaçların bakımı ve mevsimlik budaması ile devam etti. Belediye personelinin titizlikle gerçekleştirdiği çalışmada ağaçlara zarar verilmemesi için büyük bir hassasiyet gösterildi. Budanan ağaç dalları ve temizlenen otların ardından sokaklar ferah ve güzel bir görüntüye kavuştu.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay yaptığı açıklamada, "Efeler'de vatandaşlarımız ile birlikte daha güzel bir doğada daha güzel bir havayı soluyarak, doğanın tüm güzelliklerini paylaşarak yaşamak için gayret gösteriyoruz. İlçe genelinde ağaçlarımızın daha sağlıklı olması için mevsimlik budama çalışmasına başladık" dedi.

Başkan Atay, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz mahallelerimizde ağaç budama çalışmaları yürütüyor. Yapılan çalışma ile yerlere kadar sarkıp vatandaşımızın kaldırımlardan rahatça yürümelerine engel olan dalları temizliyoruz, ağaçlarımızı ilaçlayarak yeni mevsime hazırlıyoruz ve kuruyan, tehlike arz eden ağaçlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kötü neticelerin önüne geçmeye çalışıyoruz. Çalışmamızı büyük bir özenle yürütüyoruz."

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Kemer Mahallesi sakinleri, Başkan M. Fatih Atay'a teşekkürlerini iletirken yoğun emek harcayan belediye personeline çay ve kahve ikramında bulundu. Mevsimlik budama çalışmalarının periyodik olarak diğer mahallelerde de sürdürüleceği bildirildi. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Kemer, Güncel

Kaynak: İHA

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