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Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ata ve Girne Mahallerinde mevsimlik ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.

09.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:35Efeler'de budama çalışmaları devam ediyor
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Ata ve Mahallerinde mevsimlik ağaç budama çalışmalarına devam ediyor.

Kasım ayının ilk günü itibari ile İstiklal Mahallesi genelinde budama çalışmaları başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Efeler İlçesi'ni düzenli bir görünüme kavuşturmak için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

İlçe genelinde, sokak ve kaldırımlarda bulunan ağaçların mevsimlik budamaları devam ediyor. Bahar mevsimine kadar devam edecek olan çalışmalarda en yoğun dönem olduğunu ifade eden yetkililer mahallelerdeki gerekli noktalarda budamaların yapılacağının bilgisini verdi. Program ile ilerlediklerini ifade eden ekipler, özellikle olası kazaların önüne geçmek için tehlike arz eden ağaçlara öncelik veriyor. Ata ve Girne Mahallelerinde periyodik çalışmalarını gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sezon bitimine kadar tüm mahallelere budama hizmeti verecek.

Başkan Atay, "Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe merkezimizde, mahallelerimizde budama çalışmaları yürütüyor. Ortaya çıkacak kötü sonuçları engellemek adına kuruyan ve tehlike arz eden ağaçlara öncelik veriyoruz. Vatandaşlarımız merak etmesin, ekiplerimiz Efeler'in her yerinde gerçekleştirilecek bir çalışma yürütüyor" dedi. - AYDIN

Efeler, Girne, Güncel

Kaynak: İHA

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