Haberler » Güncel » Efeler'de çöp konteynerleri yenileniyor - Haber

Efeler'de çöp konteynerleri yenileniyor

Efeler Belediyesi, Avrupa kentlerinde uygulanan yeni nesil çöp konteynerleri sistemini kente taşıdı.

06.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:30Efeler'de çöp konteynerleri yenileniyor
Belediyesi, kentlerinde uygulanan yeni nesil çöp konteynerleri sistemini kente taşıdı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre; yeni nesil çöp konteynerlerinin 3 bin 750 litre kapasiteli olduğu, soğuğa ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı olduğu, alt kısmında atık çöp sularının dışarı sızmasını önlemek için 250 litrelik depo bulunduğu öğrenildi.

Efeler Belediyesi'nin kısa sürede kentin her noktasına yerleştireceği yeni nesil çöp konteynerleri sabit, aynı zamanda vatandaşın çöple temas etmeden temiz şekilde kullanımını sağlayacak. - AYDIN

Avrupa, Efeler, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:53  Cuma mesajları 2020 - Anlamlı Cuma mesajları, resimli, en şık Cuma mesajları
16:05  Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman? Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:00  Trendlere pamuksu bir dokunuş: Lastikli pamuk pantolonlar
15:58  Kombinleri rahatlatan tulum modelleri!
15:52  Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu
6.02.2020 17:01:26