Haberler» Ekonomi» Haber

Efeler'de ilek ağaçları incelendi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, incir sezonunda yaşanan dökülmelerin önüne geçilebilmesi amacıyla ilek ağaçları incelemeye alındı.

26.08.2019 11:25 Efeler'de ilek ağaçları incelendi
Aydın'ın Efeler ilçesinde, incir sezonunda yaşanan dökülmelerin önüne geçilebilmesi amacıyla ilek ağaçları incelemeye alındı.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Musluca Mahallesi'nde bulunan ilek ağaçlarında incelemelerde bulundu. Kaliteli incir için ilek ağaçlarının önemine dikkat çeken yetkililer, bu yılki incir ağaçlarında sezon başında yaşanan dökülmelerin, gelecek sezonda önüne geçilebilmesi iöin gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirttiler. İlke ağaçlarındaki incelemelerin ardından konu ile ilgili olarak Boğa-İlek-Ebe döngüsü ve diğer sorunlarla ilgili olarak Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü'nde değerlendirme yapıldı. - AYDIN

Efeler, Aydın, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:12   Balıkçılar hamsi, çinakop ve istavritten umutlu
12:10   Çocuklu yabancı futbolcu okula, bekar sosyal hayata bakıyor
12:06   Dönmez: "KKTC ve Kıbrıs Türklerini yok sayan ve 'Enerjide Enosis' başlığıyla kurulan sözde...
12:04   Sabancı vakfı'nın 2019 – 2020 burs tutarı aylık 700 lira
12:00   “Koruyucu hekimlik ciddi maliyet avantajı sağlar”
12:00   Akar: S-400 taşıma faaliyetleri yarından itibaren başlayacak
11:55   Açlık sınırı 2 bin 58, yoksulluk sınırı 6 bin 705 lira oldu