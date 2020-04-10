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Efeler'de pazaryerlerinde dezenfeksiyon tüneliyle önlem alındı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı pazar yerlerine yönelik önlem ve denetlemelerini arttıran Efeler Belediyesi ekipleri, girişlerin tek noktadan yapıldığı pazara gelen vatandaşlara maske dağıtıp, ateş ölçümlerini yaptı ve dezenfeksiyon tünelinden geçirdikten sonra...

10.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:44
Efeler'de pazaryerlerinde dezenfeksiyon tüneliyle önlem alındı
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı pazar yerlerine yönelik önlem ve denetlemelerini arttıran Efeler Belediyesi ekipleri, girişlerin tek noktadan yapıldığı pazara gelen vatandaşlara maske dağıtıp, ateş ölçümlerini yaptı ve dezenfeksiyon tünelinden geçirdikten sonra içeri aldı.

Giriş çıkışların ayrı noktalardan kontrollü olarak yapıldığı pazarlara gelen 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar pazara alınmadı. Esnafta gün içinde Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından maske ve eldiven kullanmaları yönünde sık sık uyarıldı.

Cuma günü kurulan Fatih Kapalı Pazar Yerinde incelemelerde bulunan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler Belediyesi olarak kendi imkanlarını da kullanarak ek önlemler aldıklarını belirterek, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesinde üretimine başladığımız dezenfeksiyon tünellerini diğer pazaryerlerinde ve ilçemizin farklı noktalarında kullanmayı hedefliyoruz. Kendi üretimimiz olan dezenfeksiyon tünelinde kullanılan ilaçlar bitkiseldir ve hiçbir şekilde alkol, iyot içermiyor. Efelerli vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemlidir. Korona virüsle mücadele kapsamında belediyemizin tüm imkanlarını kullanarak riski en aza indirmek istiyoruz. Esnaf ve vatandaşlarımızdan ricamız tüm kurallara titizlikle uymaları" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Efeler, Güncel
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