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Efeler'de ressamlar ile belediyenin 'nü resim' krizi (2)

BELEDİYE BAŞKANI: İPTAL GEREKÇESİ 'NÜ' RESİMLER DEĞİLEfeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, Norveç'te yaşayan Türk ressam Eser Afacan ve çalışma arkadaşı ressam Hakan Yaşar, resim atölyesinin kapatılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

29.09.2019 15:31Efeler'de ressamlar ile belediyenin 'nü resim' krizi (2)

BELEDİYE BAŞKANI: İPTAL GEREKÇESİ 'NÜ' RESİMLER DEĞİL
Efeler Belediye Başkanı CHP'li Fatih Atay, Norveç'te yaşayan Türk ressam Eser Afacan ve çalışma arkadaşı ressam Hakan Yaşar, resim atölyesinin kapatılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Başkan Atay, "Kursumuzun iptal gerekçesi 'nü' resimler değildir. Ressamların 'nü' resim yaptıkları tarafımızca daha önceden bilindiği gibi, 25 Haziran'daki tanıtım kokteylinde kamuoyu tarafından da görülmüştür. Kursun sona erdirilmesinin gerekçesi başkadır. Sanata ve sanatçılara saygılı olan bir kişi olarak tüm kamuoyunu bilgilendirmeyi görev biliyorum" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Fatih Atay, Norveç, Güncel

Kaynak: DHA

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