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Efeler'de sağlıklı kentleşme için imzalar atıldı

Efeler Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi arasında protokol imzalandı.

10.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:58
Efeler'de sağlıklı kentleşme için imzalar atıldı
Efeler Belediyesi ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi arasında protokol imzalandı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile İnşaat Mühendisleri Odası Aydın Şubesi Başkanı Özlenen Alcı'nın imzaları ile yürürlüğe konan bilimsel teknik iş birliği anlaşması ile Belediye ve Oda arasında dayanışma gerçekleştirerek Efeler ilçe sınırları içinde sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşmanın sağlanması amaçlanıyor.

Halk sağlığı, tarih, kültür, doğa, çevre ve ekolojik değerlerin korunması için gerekli olan mühendislik hizmetlerinin bilimsel teknik iş birliğini gerçekleştirecek, üretilen hizmetlerin daha verimli ve hızlı kılınmasını sağlayacak olan anlaşma ile Efeler halkına sunulacak hizmetlerin sağlam temeller üzerine kurulması sağlandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: İnşaat Mühendisleri Odası, Efeler, Aydın, Güncel
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