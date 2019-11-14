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Efeler'de şehiriçi güzergahında düzenleme yapıldı

Vatandaşlardan gelen talepler ve gereksiz kilometrenin önüne geçmek amacıyla Efeler ilçesi Özel Halk Otobüsleri 5 numaralı hattın güzergahında değişiklik yapıldı.

14.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:58Efeler'de şehiriçi güzergahında düzenleme yapıldı
Vatandaşlardan gelen talepler ve gereksiz kilometrenin önüne geçmek amacıyla ilçesi Özel Halk Otobüsleri 5 numaralı hattın güzergahında değişiklik yapıldı.

Özellikle Zeybek Mahallesi ve Efeler Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde ikamet eden vatandaşları ilgilendiren değişiklik Büyükşehir Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı ile 6 Kasım tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. 5 Numaralı Özel Halk Otobüsleri 3.Sanayi ve Zeybek Mahallesinden sonra Efeler Mahallesi Köroğlu Caddesi'ne gitmeyip doğrudan TOKİ Konutlarına gidecek. Dönüş güzergahında ise değişiklik yapılmadı. - AYDIN

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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