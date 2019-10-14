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Efeler'e yeni yollar kazandırılıyor

Efeler Belediyesi ilçe genelindeki yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

14.10.2019 14:33Efeler'e yeni yollar kazandırılıyor
Efeler Belediyesi ilçe genelindeki yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla ivedilikle çalışmaya başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Efeler Mahallesi'ne girdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) mahallede alt yapı yenilme çalışmalarının ardından mahalleye giren Fen İşleri Müdürlüğü, yapılan alt yapı çalışmalarının ardından, sokaklarda tümden yenilemeye gitti. Aynı anda Efeler Mahallesi 2252, 2256, 2271, 2273, 2277 ve 2279 sokaklarında çalışmaya başlayan ekipler, 20 günlük bir uygulama gerçekleştirecek. İlk gün alanda iş makinaları ile söküm yapan ekipler sökümün ardından parke uygulamaları yapacak.

"Tüm Efeler'i yenileyeceğiz"

Çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Atay, şunları söyledi:

"Fen İşleri Müdürlüğü'müz yılsonuna kadar bitimini hedeflediği yolların çalışmasında sona yaklaşmış durumda. Görevi devralır devralmaz, ilçe genelinde acilen düzenleme isteyen sokaklarımıza girerek, mahalle sakinlerimizi düzgün ve kullanışlı sokaklarla buluşturduk. Özellikle Hasanefendi Mahallesi'nde yoğun bir süreç yaşayan ekiplerimiz şu an Efeler Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Halkımıza kalıcı hizmet edecek yollar yapmaya gayret ediyoruz. Görevimizin devam ettiği süre içerisinde tüm Efeler'i yenileyeceğiz." - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Efeler, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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