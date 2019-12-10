Efeler evinde kaybetmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyespor AXA Sigorta Efeler Ligi 10.haftasında Sorgun Belediyespor'u ağırladı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan maç öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Jimnastik sporcularının mini gösterisi sporseverlerden büyük alkış aldı.

İlk bölümleri karşılıklı sayılarla geçen karşılaşmada teknik molanın ardından Sorgun Belediyespor file üstünde etkinlik gösterdi. 19-22 ile farkı 3 sayıya çıkaran konuk ekip yeşil-beyazlılara mola aldırdı. Molanın ardından eşitliği sağlayan Bursa ekibi seti uzatma sayılarına taşıdı.Servisin sürekli el değiştirdiği uzatma sayılarında gülen taraf ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu ve seti 35-33 önde tamamladı (1-0).

Karşılaşmanın ikinci setinde Bursa ekibi ilk bölümü geriden takip etti (6-8) Ediz ve Alisson ile yakaladığı fırsatları iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar 16-15 ile yeniden oyuna ortak oldu. Seyirci desteğini de arkasına alan yeşil-beyazlılar iyi oyununu sürdürdü ve seti 25-23 önde tamamlayarak skoru 2-0 getirdi.

Karşılaşmanın son setinde Bursa Büyükşehir Belediyespor rakibine set alma şansı tanımadı ve 25-19 önde geçtiği setin ardından salondan 3-0 galip ayrıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor aldığı bu sonuçla evinde üst üste ikinci galibiyete ulaşırken,10.hafta sonunda 18 puanla 5.sıraya yükseldi