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Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 0 - Spor Toto: 3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor, sahasında Spor Toto'ya 3-0 mağlup oldu.

06.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:55 Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 0 - Spor Toto: 3
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde, İnegöl Belediyespor, sahasında Spor Toto'ya 3-0 mağlup oldu.

Salon: İnegöl

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Osmany, Yunus Emre Tayaz, Kovalev, Oğuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı (Turgay Doğan, Burakhan Tosun, Ali Berke Sağır, Efe Er, Bertuğ Öndeş, Mert Nevzat Güneş)

Spor Toto: Arslan Eşki, Nicolas, Sercan Yüksel Dıdak, Okello, Kadir Cin, Kemal Kayhan (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Fatih Eren Uğur, Ferreira)

Setler: 16-25, 21-25, 18-25

Süre: 76 Dakika (23,26,27) - BURSA

İnegöl Belediyespor, İnegöl, Spor

Kaynak: İHA

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