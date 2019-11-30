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Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 3 - Halkbank: 2

Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.

30.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:14Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 3 - Halkbank: 2
Efeler Ligi'nde Belediyespor, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.

Salon: İnegöl

Hakemler: Yasin Okumuş, Erkan Cihan Türker

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Osmany, Burakhan Tosun, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk (Can Ayvazoğlu, Berkan Bozan, Efe Er, Turgay Doğan, Ali Berke Sağır, Yunus Emre Tayaz)

Halkbank Ankara: Faik Samet Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy, Bahov (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Orcun Ergun, Gökhan Gökgöz, İbrahim Emet, Rıfat Kantarcıoğlu)

Setler: 22-25, 25-19, 28-26, 23-25, 15-11

Süre: 132 dakika (27, 24, 32, 30,19 ) - BURSA

İnegöl Belediyespor, Volkan Döne, İnegöl, Spor

Kaynak: İHA

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