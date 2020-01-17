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Efeler Ligi: İnegöl Bld: 3 - Galatasaray HDI Sigorta : 0

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden İnegöl Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

17.01.2020 21:09 | Son Güncelleme: 17.01.2020 21:14Efeler Ligi: İnegöl Bld: 3 - Galatasaray HDI Sigorta : 0
AXA Efeler Ligi'nde mücadele eden Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında İnegöl Salonu'nda ağırladığı HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Salon: İnegöl

Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker

İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson Fredric Bjorn, Oüuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, (Can Ayvazoğlu (L), Bertuğ Öndeş, Efe Er)

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Vahit Emre Savaş, Oliver Venno, Antonov Oleg, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, (Mert Burak (L), Onurcan Çakır (L), Van Berkel Lucas, Ertuğrul Gazi Metin, Yasin Aydın)

Setler: 27-25, 26-24, 25-22

Süreler: 97 dakika (29, 37, 31) - BURSA

Galatasaray, Sigorta, İnegöl, Spor

Kaynak: İHA

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