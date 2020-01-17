Efeler Ligi: İnegöl Bld: 3 - Galatasaray HDI Sigorta : 0

AXA Sigorta
Efeler Ligi'nde mücadele eden İnegöl
Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında İnegöl Spor
Salonu'nda ağırladığı Galatasaray
HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
Salon: İnegöl
Hakemler: Sadettin Deneri, Erkan Cihan Türker
İnegöl Belediyespor: Vefa Yılmaz, Uriarte Osmany, Burakhan Tosun, Gustavsson Fredric Bjorn, Oüuzhan Doğruluk, Cüneyt Dağcı, (Can Ayvazoğlu (L), Bertuğ Öndeş, Efe Er)
Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratca, Vahit Emre Savaş, Oliver Venno, Antonov Oleg, Doğukan Ulu, Selçuk Keskin, (Mert Burak (L), Onurcan Çakır (L), Van Berkel Lucas, Ertuğrul Gazi Metin, Yasin Aydın)
Setler: 27-25, 26-24, 25-22
Süreler: 97 dakika (29, 37, 31) - BURSA