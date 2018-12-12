12 Aralık 2018, 21:59
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Efeler Ligi'nde 10'uncu Hafta Tamamlandı

Efeler Ligi

Voleybol Efeler Ligi'nde 10'uncu hafta Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesi ile sona erdi.

Voleybol Efeler Ligi'nde 10'uncu hafta Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesi ile sona erdi. 

Haftanın kritik mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 24-26, 25-18, 25-23, 21-25 ve 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti.

Haftanın diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Arhavi Belediyesi - Jeopark Kula Belediyesi: 3-0 (25-14, 25-13, 25-22)

İstanbul BBSK - İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş: 3-1 (25-18, 25-18, 23-25, 25-23)

Tokat Belediyesi Plevne - Halkbank: 3-1 (20-25, 26-24, 25-23, 25-20)

Arkas Spor - Maliye Piyango: 3-1 (25-17, 23-25, 25-21, 25-22)

Ziraat Bankası - İnegöl Belediyesi: 2-3 (25-21, 25-21, 18-25, 16-25, 17-19) voleybol,Galatasaray,Fenerbahçe
12 Aralık 2018 Çarşamba 21:59



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