Efeler Ligi'nde 10'uncu Hafta Tamamlandı

Voleybol Efeler Ligi'nde 10'uncu hafta Fenerbahçe
ve Galatasaray
arasında oynanan derbi mücadelesi ile sona erdi.
Haftanın kritik mücadelesinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 24-26, 25-18, 25-23, 21-25 ve 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup etti.
Haftanın diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde: Arhavi
Belediyesi - Jeopark Kula Belediyesi
: 3-0 (25-14, 25-13, 25-22) İstanbul
BBSK - İkbal Afyon
Belediyesi Yüntaş: 3-1 (25-18, 25-18, 23-25, 25-23) Tokat Belediyesi
Plevne - Halkbank: 3-1 (20-25, 26-24, 25-23, 25-20) Arkas Spor
- Maliye
Piyango: 3-1 (25-17, 23-25, 25-21, 25-22) Ziraat Bankası
- İnegöl
Belediyesi: 2-3 (25-21, 25-21, 18-25, 16-25, 17-19)
voleybol,Galatasaray,Fenerbahçe
12 Aralık 2018 Çarşamba 21:59