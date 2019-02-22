Kaynak: İHA

Efeler Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.Efeler Ligi'nde 20. hafta heyecanı yarın ve 24 Şubat Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında İstanbul BBSK ile Maliye Piyango karşı karşıya gelecek. Ziraat Bankası, Galatasaray'ı konuk edecekken, Fenerbahçe de İkbal Afyon Belediyesi'ni ağırlayacak. Haftanın kapanışında ise Arhavi Belediye ile İnegöl Belediye oynayacak.Efeler Ligi'nde 20. hafta karşılaşmalarının programı şu şekilde:Yarın14.00 İstanbul BBSK - Maliye Piyango14.00 Fenerbahçe - İkbal Afyon Bld. Yüntaş16.00 Arkas Spor - Halkbank16.00 Ziraat Bankası - Galatasaray24 Şubat Pazar15.30 Tokat Bld. Plevne - Jeopark Kula Bld.17.00 Arhavi Bld. - İnegöl Bld. - İSTANBUL