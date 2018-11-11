11 Kasım 2018, 20:47
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Efeler Ligi'nde 5'inci Hafta Sona Erdi

Efeler Ligi

Voleybol Efeler Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Voleybol Efeler Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

5'inci hafta karşılaşmalarında bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe - Arkas Spor: 0-3 (19-25, 26-28, 22-25)

Ziraat Bankası - Tokat Bld. Plevne: 3-2 (25-21, 18-25, 22-25, 25-17, 15-8)

İnegöl Bld. - Maliye Piyango: 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)

İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Arhavi Bld.: 0-3 (22-25, 18-25, 21-25)

Galatasaray - İstanbul BBSK: 3-1 (30-28, 25-19, 18-25, 25-15) Fenerbahçe,voleybol
11 Kasım 2018 Pazar 20:47



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