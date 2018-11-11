Efeler Ligi'nde 5'inci Hafta Sona Erdi

Voleybol Efeler Ligi'nde 5'inci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
5'inci hafta karşılaşmalarında bugün alınan sonuçlar şu şekilde: Fenerbahçe
- Arkas Spor: 0-3 (19-25, 26-28, 22-25) Ziraat Bankası
- Tokat
Bld. Plevne: 3-2 (25-21, 18-25, 22-25, 25-17, 15-8) İnegöl
Bld. - Maliye
Piyango: 0-3 (21-25, 22-25, 23-25)
İkbal Afyon
Bld. Yüntaş - Arhavi
Bld.: 0-3 (22-25, 18-25, 21-25) Galatasaray
- İstanbul
BBSK: 3-1 (30-28, 25-19, 18-25, 25-15)
Fenerbahçe,voleybol
11 Kasım 2018 Pazar 20:47