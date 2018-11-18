Efeler Ligi'nde 6'ncı Hafta Tamamlandı

Voleybol Efeler Ligi'nde 6'ncı hafta mücadeleleri, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
6'ncı hafta karşılaşmalarında bugün alınan sonuçlar şu şekilde: Maliye
Piyango - Jeopark Kula Belediyesi
: 3-1 (25-15, 15-25, 25-16, 25-18) Arhavi
Belediyesi - Ziraat Bankası
: 3-1 (21-25, 25-22, 25-17, 25-21) İstanbul
BBSK - İnegöl
Belediyesi: 3-0 (25-22, 25-15, 25-22) Arkas Spor
- Galatasaray
: 3-0 (25-19, 25-17, 32-30) Tokat Belediyesi
Plevne - Fenerbahçe
: 3-2 (25-15, 16-25, 21-25, 25-19, 15-11)
voleybol
18 Kasım 2018 Pazar 18:40