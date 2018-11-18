18 Kasım 2018, 18:40
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Efeler Ligi'nde 6'ncı Hafta Tamamlandı

Efeler Ligi

Voleybol Efeler Ligi'nde 6'ncı hafta mücadeleleri, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Voleybol Efeler Ligi'nde 6'ncı hafta mücadeleleri, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

6'ncı hafta karşılaşmalarında bugün alınan sonuçlar şu şekilde:

Maliye Piyango - Jeopark Kula Belediyesi: 3-1 (25-15, 15-25, 25-16, 25-18)

Arhavi Belediyesi - Ziraat Bankası: 3-1 (21-25, 25-22, 25-17, 25-21)

İstanbul BBSK - İnegöl Belediyesi: 3-0 (25-22, 25-15, 25-22)

Arkas Spor - Galatasaray: 3-0 (25-19, 25-17, 32-30)

Tokat Belediyesi Plevne - Fenerbahçe: 3-2 (25-15, 16-25, 21-25, 25-19, 15-11) voleybol
18 Kasım 2018 Pazar 18:40



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