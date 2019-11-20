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Efeler Ligi'nde 7'nci hafta başladı

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 7'nci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan 4 karşılaşma ile başladı.

20.11.2019 23:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:38Efeler Ligi'nde 7'nci hafta başladı

AXA Efeler Ligi'nde 7'nci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan 4 karşılaşma ile başladı.

Bugün oynanan karşılaşmalarda HDI Sigorta, deplasmanda Toto'ya 3-2 mağlup oldu. Galatasaray ise 7'nci haftayı Ziraat Bankası'na deplasmanda 3-2 kaybederek kapattı. Günün diğer iki maçında Sorgun Belediye, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1, Halkbank da İstanbul BBSK'yı 3-0 mağlup etti.Efeler Ligi'nde 7'nci hafta yarın oynanacak Arhavi Voleybol – İnegöl Belediye ve Arkas Spor – Bursa Büyükşehir Belediye maçlarıyla sona erecek.



Fenerbahçe, Sigorta, Spor

Kaynak: DHA

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