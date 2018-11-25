Efeler Ligi'nde 7'nci Hafta Tamamlandı

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Efeler Ligi'nde bugün oynanan maçların ardından 7'nci hafta tamamlandı. 7'nci haftanın son maçında İnegöl
Belediyesi sahasında Arkasspor'u uzatma seti sonucunda 3-2 mağlup etti.
Voleybol Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
Halkbank - Maliye
Piyango: 3-1 (23-25, 25-23, 25-13, 25-29)
İkbal Afyon
Belediyesi Yüntaş - Ziraat Bankası
: 1-3 (21-25, 18-25, 31-29, 14-25) Fenerbahçe
- Arhavi
Belediyesi: 3-0 (25-20, 27-25, 25-22)
İnegöl Belediyesi - Arkasspor: 3-2 (20-25, 25-18, 29-27, 17-25, 15-13)
Öte yandan Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde 6'ncı hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda rakibi Türk Hava Yolları
'nı 21-25, 23-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
İnegöl,voleybol,Türkiye Voleybol Federasyonu
25 Kasım 2018 Pazar 19:01