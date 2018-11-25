25 Kasım 2018, 19:01
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Efeler Ligi'nde 7'nci Hafta Tamamlandı

Efeler Ligi

TVF Efeler Ligi'nde bugün oynanan maçların ardından 7'nci hafta tamamlandı.

TVF Efeler Ligi'nde bugün oynanan maçların ardından 7'nci hafta tamamlandı. 7'nci haftanın son maçında İnegöl Belediyesi sahasında Arkasspor'u uzatma seti sonucunda 3-2 mağlup etti.

Voleybol Efeler Ligi'nin 7'nci haftasında bugün oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

Halkbank - Maliye Piyango: 3-1 (23-25, 25-23, 25-13, 25-29)

İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş - Ziraat Bankası: 1-3 (21-25, 18-25, 31-29, 14-25)

Fenerbahçe - Arhavi Belediyesi: 3-0 (25-20, 27-25, 25-22)

İnegöl Belediyesi - Arkasspor: 3-2 (20-25, 25-18, 29-27, 17-25, 15-13)

Öte yandan Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 6'ncı hafta kapanış maçında Fenerbahçe deplasmanda rakibi Türk Hava Yolları'nı 21-25, 23-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. İnegöl,voleybol,Türkiye Voleybol Federasyonu
25 Kasım 2018 Pazar 19:01



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