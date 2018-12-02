02 Aralık 2018, 19:37
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Efeler Ligi'nde 8'inci Hafta Tamamlandı

Efeler Ligi

TVF Efeler Ligi'nde 8'nci hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.



TVF Efeler Ligi'nde 8'nci hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Günün maçında Ziraat Bankası evinde Fenerbahçe'yi 25-16, 25-21,21-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Maliye Piyango - İkbal Afyon Bld. Yüntaş: 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)

Arhavi Belediyesi - Galatasaray: 1-3 (23-25, 25-19, 22-25, 23-25)

İstanbul BBSK - Halkbank: 1-3 (26-24, 22-25, 20-25, 23-25)

Arkas Spor - Jeopark Kula Belediyesi: 3-0 (25-13, 25-19, 25-18) - İstanbul Fenerbahçe,Ziraat Bankası,Türkiye Voleybol Federasyonu
02 Aralık 2018 Pazar 19:37



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