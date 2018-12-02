Efeler Ligi'nde 8'inci Hafta Tamamlandı

TVF
Efeler Ligi'nde 8'nci hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Günün maçında Ziraat Bankası
evinde Fenerbahçe
'yi 25-16, 25-21,21-25 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup etti.
Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde: Maliye
Piyango - İkbal Afyon
Bld. Yüntaş: 3-0 (25-22, 25-17, 25-20) Arhavi
Belediyesi - Galatasaray
: 1-3 (23-25, 25-19, 22-25, 23-25) İstanbul
BBSK - Halkbank: 1-3 (26-24, 22-25, 20-25, 23-25) Arkas Spor
- Jeopark Kula Belediyesi
: 3-0 (25-13, 25-19, 25-18) - İstanbul
Fenerbahçe,Ziraat Bankası,Türkiye Voleybol Federasyonu
02 Aralık 2018 Pazar 19:37