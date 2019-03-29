Efeler Ligi'nde Başkent Derbisi

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Voleybolda Efeler Ligi'nde yarın başlayacak play-off final etabı mücadelesinde başkent takımları Halkbank ile Ziraat Bankası karşı karşıya gelecek.Normal sezonun lideri Halkbank ile lig etabını 8. sırada tamamlayan Ziraat Bankası arasında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkent Voleybol Salonununda oynanacak çeyrek final ilk maçı, saat 17.00'de başlayacak.Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın liberosu Alperay Demirciler, başkent derbisine ilişkin yaptığı açıklamada, iki maçı da kazanarak yarı finalist olmak istediklerini söyledi.Ziraat Bankası'nın saygın ve önemli bir rakip olduğunu ve karşılaşmaların zor geçeceğini dile getiren Alperay, "Şampiyonluğu istiyorsak bu serinin galibi olmak zorundayız. Arkadaşlarıma güveniyorum. Centilmence bir karşılaşma temenni ediyorum." diye konuştu.Halkbank'ın normal sezonu lider bitirdiğine dikkati çeken Ziraat Bankası takımının liberosu Volkan Döne de zor bir maç olacağına vurgu yaptı.Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Volkan, "Halkbank'ı ligin ikinci yarısında yenmeyi başarmıştık. Bu mücadelede de bunu başarabiliriz. Umarım tur atlayan taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.Çeyrek final statüsüTakımlar, çeyrek finalde içeride ve dışarıda olmak üzere karşılıklı iki müsabaka yapacak.İlk maç, normal lig etabı sonunda puan cetvelinde alt sırada bulunan takımın, ikinci maç ise üst sırada yer alan takımın sahasında oynanacak.İki maçı alan takım yarı finale yükselecek.Galibiyetlerin eşitliği durumunda üçüncü müsabaka üst sırada bulunan takımın sahasında oynanacak. Maçı kazanan takım yarı finale çıkacak. Yenilen takım 5/8 etabına gidecek.