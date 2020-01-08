Haberler » Güncel » Efeler misafirleri 'Hoşgeldiniz' totemiyle karşılıyor - Haber

Efeler misafirleri "Hoşgeldiniz" totemiyle karşılıyor

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin girişlerinde yer alacak 'Efeler'e Hoşgeldiniz' totemlerinin ilkini yerleştirdi.

08.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:21Efeler misafirleri
Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin girişlerinde yer alacak 'Efeler'e Hoşgeldiniz' totemlerinin ilkini yerleştirdi. Karayolu üzerinde yer alan totemde 'Efeler İlçemize Hoşgeldiniz' yazısıyla Başkan Atay'ın fotoğrafı yer alıyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Merkez ilçe konumunda yer alan Efeler'in ilçe girişinde tabelası olmaması trajik bir durum. Bu yüzden göreve gelir gelmez gündeme aldığımız konulardan bir tanesi de bu olmuştu. Fakat sağlıklı dönüş alamamamızdan dolayı ilçe girişlerine totem yerleştirdik. Kısa süre içerisinde geç kalınan bu durumu diğer ilçe girişlerine de yerleştirerek gidereceğiz" dedi. - AYDIN

Fen İşleri Müdürlüğü, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Eski OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahinoğlu emekliye ayrıldı - Haber
17:09  Atanamayınca lastikçisi oldu - Haber
17:08  "Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin" belgeselinin galası yapıldı - Haber
17:08  CHP'li Çeviköz: ABD ve İran, itidalli davranmak durumunda - Haber
17:03  Tollu: "500 kişilik ekiple çalıştık" - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
14:35  Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi - Haber
8.01.2020 17:11:25