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Efeler sakinlerine evde kalma çağrısı

Çin'de başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan Korona virüs etkilerini ülkemizde de göstermeye başlamasının ardından; Efeler Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve hijyen hizmetlerini arttırarak olası bir vakanın oluşmasını engelliyor.

23.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:55
Efeler sakinlerine evde kalma çağrısı
Çin'de başlayıp tüm dünyaya hızla yayılan Korona virüs etkilerini ülkemizde de göstermeye başlamasının ardından; Efeler Belediyesi, ilçe genelinde temizlik ve hijyen hizmetlerini arttırarak olası bir vakanın oluşmasını engelliyor.

65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Atay geçtiğimiz günlerde, 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarını 444 80 09 telefon numarası ile "Efe Masa" ekiplerinin karşılayacağını bildirmişti. Aynı zamanda Efeler Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarının profil fotoğraflarını değiştirerek farkındalık oluşturdu.

Ülke genelinde salgın hastalık vakalarının her geçen gün artmasının ardından Efeler Belediyesi anons araçları, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçe genelinde vatandaşların evlerinde kalmaları için yapmış olduğu "Değerli hemşerilerimiz evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" çağrısını Efelerli vatandaşlara aktarıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Efeler, EFE, Güncel

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