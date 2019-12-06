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Efeler taraftarına kazandırıyor

Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, taraftarına forma kazandırıyor.

06.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:43Efeler taraftarına kazandırıyor

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği AXA Sigorta Efeler Ligi'nde başarılı performans sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü,maçlarda salonu dolduran taraftarlarına da imzalı forma kazandırıyor. Kampanya yeşil-beyazlıların 9 Aralık Pazartesi oynayacağı Sorgun Belediyesi maçı ile başlayacak.

Fotoğraf çek, paylaş

7'den 77'ye tüm sporseverlerin katılabileceği kampanyada tek yapılması gereken Büyükşehir'in Efelerine tribünden ve sosyal medyadan desteğini göstermek.Dış saha maçlarında maç günü yapacakları paylaşımlarda, iç saha maçlarında ise tribünde yerini alan sporseverler maç esnasında çektikleri fotoğrafı Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarını etiketleyerek kampanyaya katılmış olacak. Talihliler yapılacak kura çekimi ile belirlenirken her hafta 1 sporsever forma kazanmış olacak.Sporseverler, Bursa Büyükşehir Belediyespor KulübününBursabbsk, bursabbsk.voleybol instagram hesabını, bursabbsk Twitter hesabını etiketleyerek kampanyaya katılabilirler.

Kazanan talihli Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün Youtube hesabında yayınlanacak videoda belirlenmiş olacak. Instagram hesaplarından kazanan paylaşımın da gönderi olarak duyurulacağı etkinlikte, imzalı forma bir sonraki iç saha maçında maç öncesi teslim edilecek.


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Kaynak: Bültenler

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