Haberler » Spor » Efeler tur peşinde - Spor

Efeler tur peşinde

Bursa Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley birinci tur rövanş maçında 26 Aralık Perşembe günü İnegöl Belediyespor'u konuk ediyor.

24.12.2019 17:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:50 Efeler tur peşinde
Büyükşehir Belediyespor, AXA Sigorta Kupa Voley birinci tur rövanş maçında 26 Aralık Perşembe günü Belediyespor'u konuk ediyor.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Efeler Ligi'nde ilk devreyi 6.sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Kupa Voley birinci tur rövanş maçında İnegöl Belediyespor'u ağırlayacak. İlk maçta 3-1 mağlup olan Büyükşehir'in Efeleri, ikinci maçın ardından tur atlamak istiyor.

İnegöl'de oynanan ilk karşılaşmada 3-1 kaybettiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Fazıl Demirci, Bursa'da oynanacak maçın sonunda tur atlayacaklarına inandıklarını söyledi. Hüseyin Koç'un sakatlığının takımı olumsuz etkilediğini belirten Demirci; "İki Bursa ekibinin keyifli mücadelesi olacak. İlk maçımızı 3-1 kaybettik. Kaptan Hüseyin Koç'un sakatlığı takımı olumsuz etkiledi. İnegöl'de istediğimiz mücadeleyi veremedik. Rakibimize karşı tutuk oynadık. Şimdi tamamen maçı kazanmaya odaklandık. Oyuncularımız hazır. Ben takımıma inanıyorum. Onlar birçok zoru başardılar. Öncelikli hedefimiz maçı 3-0, ya da 3-1 kazanmak ve altın sete taşımak. Sonrasında ise altın seti de kazanarak tur atlamak. Seyircimizin desteğine ihtiyacımız var. Bütün voleybol severleri Cengiz Göllü Voleybol Salonu'na bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Maça gel, fotoğraf çek, forma kazan

Yeşil-beyazlıların 26 Aralık Perşembe saat 19: 00'da oynayacağı İnegöl Belediyespor karşılaşmasını tribünden takip edenler forma kazanma şansı yakalıyor. Bunun için yapılması gereken, sporseverlerin maç içinde çektikleri fotoğrafları Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarını etiketleyerek paylaşmaları. Maçın ardından yapılacak kura çekimi ile forma sahibini bulurken, kazanan isim kulübün sosyal medya hesaplarından açıklanacak. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediyespor, İnegöl, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:09   Olivier Giroud gemileri yaktı; "Chelsea'de kalmak zor" - Spor
19:09   İbrahim Üzülmez: "Kendime inanıyor ve güveniyorum" - Spor
19:04   İbrahim Üzülmez: Taraftarın alkışlaması gereken bir mücadele vermemiz gerekiyor - Spor
18:54   Kasımpaşa'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları - Spor
18:43   İstanbul'da turan rüzgarı esti - Spor
18:04   Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı - Spor
17:50   İngiliz basını, Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile anlaştığını öne sürdü - Spor
17:22   Son dakika: Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi - Spor
16:48   Eski F.Bahçeli İsmail Güldüren'in kayınvalidesi, gölete düşerek hayatını kaybetti - Spor
16:20   Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru - Spor
24.12.2019 19:19:08