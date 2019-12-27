Haberler » Spor » Efeler turladı - Spor

Efeler turladı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley birinci tur rövanş maçında İnegöl Belediyespor'u 25-19, 25-21, 25-19 setlerle önce 3-0 ardından altın sette 15-10 geçerek çeyrek finale yükseldi.

27.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:42 Efeler turladı
Büyükşehir Belediyespor Kulübü Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley birinci tur rövanş maçında İnegöl Belediyespor'u 25-19, 25-21, 25-19 setlerle önce 3-0 ardından altın sette 15-10 geçerek çeyrek finale yükseldi.

İlk maçı 3-1 kaybetmenin dezavantajıyla maça başlayan yeşil-beyazlılar, ilk sette rakibini bloklarla durdurdu. Köşelerde Alisson ile etkili hücumlar yakalayan Bursa ekibi, seti 25-19 önde bitirerek setlerde 1-0 öne geçti. Maçın ikinci setinde servis hataları yapan Bursa Büyükşehir Belediyespor son bölümlere kadar seti geriden takip etse de Boğaçhan'ın etkili paslarını iyi değerlendiren yeşil-beyazlılar bu seti de 25-21 ile önde geçti (2-0).

Maçın üçüncü setinde de file üstünlüğünü yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu. Sharifi, Alisson ve Uğur ile hücumlardan sonuç alan yeşil-beyazlılar seti 25-19 alırken maçı 3-0 ile altın sete taşıdı.

Maçın altın setinde Bursa Büyükşehir Belediyespor etkili bloklarıyla saha değişimine 8-4 önde girdi. Yeşil-beyazlılar saha değişiminin ardından yaptığı hücum hatalarıyla farkı açmakta zorlandı (9-8). Tecrübeli oyuncu Leonel Marshall'ın oyuna girmesiyle hücumda yeniden etkinlik sağlayan Büyükşehir'in Efeleri üst üste sayılar buldu ve altın seti 15-10 kazanarak tur atlayan taraf oldu. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor, Bursa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:47   Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: 2019 yılında Avrupa'ya İstiklal Marşımızı okuttuk - Spor
10:44   Kayserispor'da Lung ve Aymen Trabzonspor maçında yok - Spor
10:44   (Özel Haber) Fatih Mert: "Kapısına kilit vurulacak noktaya gelmiş bir kulüp yaşamaya başladı" - Spor
10:34   Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın 2019 yılında Avrupa'ya İstiklal Marşımızı... - Spor
10:31   Başakşehir devreye galibiyetle girmek istiyor - Spor
08:52   Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı - Spor
22:20   Beşiktaş, VAR kayıtları açıklanmazsa suç duyurusunda bulunacak - Spor
17:20   Diagne itiraf etti: Hocamın yakasına yapıştım - Spor
17:03   Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Spor
16:58   NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi - Spor
27.12.2019 10:51:02