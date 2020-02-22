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Efeler Voleybol Ligi: Arhavi Voleybol: 0 - Halkbank: 3

Efeler Voleybol Ligi 19. haftasında Halkbank, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

22.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:53Efeler Voleybol Ligi: Arhavi Voleybol: 0 - Halkbank: 3
Ligi 19. haftasında Halkbank, deplasmanda Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Arhavi

Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Alper Özdemir, Umut Şahin, Berk Özbek, Fatih Cihan, Bilal Tatar, Hamdi Erkan (Salih Özdemir, Tolga Gündoğan, Fikri Berber)

Halkbank ANKARA: Orçun Ergün, Efe Bayram, Furkan Aydın, Toncek Stern, Dmitrii Bahov, Faik Samed Güneş (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, İbrahim Emet, Abdullah Çam)

Setler: 21-25, 18-25, 16-25

Süre: 1.10 (26, 23, 21) - ANKARA

Salih Özdemir, voleybol, Efeler, Arhavi, Spor

Kaynak: İHA

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