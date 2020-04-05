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Efelerden davullu zurnalı "evde kal" çağrısı

Efelerden davullu zurnalı "evde kal" çağrısı Evde kalan Afyonlulara zeybek oynayarak moral verdiler Afyonkarahisar Belediyesi'nin Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik aldığı tedbirler tüm yoğunluğu ile sürerken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür Sanat Akademisi Efeler...

05.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:22
Efelerden davullu zurnalı "evde kal" çağrısı
Evde kalan Afyonlulara zeybek oynayarak moral verdiler
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Belediyesi'nin Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik aldığı tedbirler tüm yoğunluğu ile sürerken, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Kültür Sanat Akademisi Efeler Ekibi zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmayan vatandaşlarımıza yönelik renkli bir etkinliğe imza attı.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan vatandaşlar için Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sanat Akademisinden oluşan orkestra ekibi, şehrin çeşitli mahallelerinde konser verdi. Vatandaşlar konseri evlerinin pencereleri ve balkonundan dinledi.
"Onlar bize gelemezlerse, biz gideriz"
Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar, 'EvdeKal' çağrısına uyan vatandaşlarımıza sosyal hayatın imkanlarını sunduklarını söyledi. Bu zorlu süreçte alınan tedbirler kadar moralli de önemli olduğunu söyleyen İhsan Akar, vatandaşların yüzlerinde küçük bir tebessüm oluşturmalarının kendilerini de mutlu ettiğini ifade etti.
Desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar açıklamasına şöyle devam etti: "Evlerinde sıkılan, daralan, bir nefes alma niyetinde olan hemşehrilerimize Kültür Sanat Akademisi olarak böyle güzel bir sürpriz yaptık. Amacımız Afyonkarahisarlılar'ın bu süreçten daha az etkilenmelerini sağlamak. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'e, etkinliğimizde görev alan Kültür Sanat Akademisinin değerli personeline, Zabıta ve İşletme Müdürlüğümüzün çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm Afyonkarahisarlılar'ın devlet büyüklerimizin çağrısına uyarak zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaya davet ediyorum" dedi. Efelerden davullu zurnalı ’evde kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Efeler, Afyon, Genel

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Efelerden davullu zurnalı "evde kal" çağrısı
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