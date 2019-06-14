14.06.2019 16:57
Haberler»Spor » Haber

Efelere genç libero

Efelere genç libero

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı Hüseyin Şahin'i renklerine bağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı Hüseyin Şahin'i renklerine bağladı.

Bu sezon TVF Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadro güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dış transferde son olarak Cansın Hacıbekiroğlu ile sözleşme imzalayan Bursa temsilcisi, geçen sezonu TFL Altekma Takımı'nda geçiren genç libero Hüseyin Şahin ile sözleşme imzaladı.

Voleybola Arkas altyapısında başlayan 1998 doğumlu Hüseyin Şahin, Türkiye Milli Takım antrenörleri tarafından bir çok kez Genç ve Ümit Milli Takım kadrolarına dahil edildi. - BURSA
Kaynak: İHA
Hüseyin Şahin, Genç, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:32 Ali Kınık şenliğe geliyor
17:32 Baskına giden Ukrayna polisini şaşkına çeviren muhasebeci
17:32 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AÇIKLAMA YAPTI (3)
17:32 "Farklılıkların bir arada yaşaması için katkı sağlamamız lazım"
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'le alakalı stratejik ortağımız ABD sözünde durmadı ve orada...
17:31 Toyota ve Thrustmaster'dan iş birliği
17:31 Kıbrıs gazilerine madalya ve berat