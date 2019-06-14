Efelere genç libero

Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü Voleybol Takımı Hüseyin Şahin
'i renklerine bağladı.
Bu sezon TVF Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü kadro güçlendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dış transferde son olarak Cansın Hacıbekiroğlu ile sözleşme imzalayan Bursa
temsilcisi, geçen sezonu TFL Altekma Takımı'nda geçiren genç libero Hüseyin Şahin
ile sözleşme imzaladı.
Voleybola Arkas altyapısında başlayan 1998 doğumlu Hüseyin Şahin
, Türkiye
Milli Takım antrenörleri tarafından bir çok kez Genç
ve Ümit Milli Takım kadrolarına dahil edildi. - BURSA