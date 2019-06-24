24.06.2019 13:09
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Efelere İranlı smaçör

Efelere İranlı smaçör

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, İranlı smaçör Mourteza Sharifi ile anlaştı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımı, İranlı smaçör Mourteza Sharifi ile anlaştı.

Bu sezon Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. İç transferde 5 isim ile sözleşme yenileyen, dış transferde ise Hüseyin Koç , Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Hüseyin Şahin , Cansın Hacıbekiroğlu ve Leonardo Pinheiro'yu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar son olarak İranlı milli smaçör Mourteza Sharifi ile anlaşma imzaladı.

Voleybola 10 yaşında Shahrdari Urmia takımda başlayan 1999 doğumlu ve 1.93 boyundaki sporcu, ilk olarak 2018 yılında İran A Milli Takımı formasını giydi. 2018 Voleybol Milletler Ligi'nde gösterdiği performansla İtalya 'nın yolunu tutan genç oyuncu geçtiğimiz sezon Calzedonia Verona formasını giydi. - BURSA
Kaynak: İHA
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