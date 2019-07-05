05.07.2019 17:26
Haberler» Güncel» Haber

Efelere taze kan

Efelere taze kan

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, genç smaçör Altay Mustafa Demirci ile sözleşme imzaladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol Takımı, genç smaçör Altay Mustafa Demirci ile sözleşme imzaladı.

Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü yeni sezon kadrosunu oluşturmaya devam ediyor. İç transferde 5 isim ile sözleşme yenileyen, dış transferde ise 7 isimle kadrosunu güçlendiren Bursa temsilcisi, son olarak genç smaçör Altay Mustafa Demirci ile mutabakata vardı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi Celaleddin Güneş ve Kulüp Müdürü Yüksel Arslan'ın da hazır bulunduğu imza töreninde genç sporcu, kendini yeşil-beyazlı yapan imzayı attı.

Voleybola Arkas alt yapısında başlayan 2,06 boyundaki oyuncu, daha önce kiralık olarak Saint Joseph ve TFL Altekma formaları giydi. Kariyerinde Arkas takımı ile 'Gençler Türkiye üçüncülüğü' bulunan Altay Mustafa Demirci, 4 numara pozisyonunda oynuyor. - BURSA
Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyespor, Bursa, Altay, Genç, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:07   Zonguldak'ta sosyal medyadan terör propagandası iddiası
18:07   KOCAELİ Fuhuş pazarlığına polis baskını
18:07   İZMİR Kalpazanlara operasyon
18:07   ADANA Oto galeride çıkan yangın korkuttu
18:07   ADIYAMAN Kızılay, Çelikhan'da kan bağışı standı açtı
18:06   Hatay'da silahlı kavga: 1 yaralı
18:04   Dışişleri'nden "Sudan" açıklaması