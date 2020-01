Efelerspor şampiyon oldu

Efelerspor, Adnan Menderes Stadyumu 1 Numaralı Yan Saha'da Tepecik Esnafgücü ile oynadığı müsabakayı 6-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.Efeler Belediye Başkanı ve aynı zamanda da Efelerspor Kulüp Başkanı olan Mehmet Fatih Atay, her zaman olduğu gibi ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Efelerspor'u yalnız bırakmadı. Mehmet Fatih Atay müsabakayı eşi Güneş Atay ile birlikte taraftarlarla izledi. Müsabakaya kadın ve çocuk taraftarların yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.Maçta gol perdesini 20'inci dakika da Efelerspor kaptanı Emre Doğan açtı. Efelerspor'un pozisyon üstünlüğüyle geçen ilkyarı, 39'uncu dakikada Tarık Aydın 'ın ve 45'inci dakikada Yusuf Arslan Balcı'nın attığı golle sona erdi.İkinci yarıya yine hızlı başlayan Efelerspor oldu. 50'inci dakika da Mehmet Yusuf Sağır şık bir golle fileleri havalandırarak takımını 4-0'lık skorla öne taşıdı. 64'üncü dakikada Melih Aşçı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 5-0 öne taşıdı. 90'ncı dakikada Yusuf Bağcı'nın attığı gol maçın skorunu belirledi ve 6-0'lık skorla Efelerspor Aydın Süper Amatör Ligi'ne çıkmayı garantiledi.Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan, Efelerspor Kulüp yönetimine ve sporcularına teşekkür ederek 2019-2020 sezonu Aydın 1. Amatör Lig şampiyonluk kupasını takdim etti.Efelerspor sporcularını tek tek tebrik eden Kulüp Başkanı Mehmet Fatih Atay "Ortada şeker var, un var ve helva yapmak için her şey var. Bu helvayı kavurmakta bizlerin görevi. Buradan müjdeyi vermek istiyorum, bir ay sonra futbol okulu açıyoruz ve sizlere söz veriyorum her sezon Efelerspor Kulübümüz bir kupa alacak." dedi. - AYDIN